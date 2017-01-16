田中央巡迴愛沙尼亞 歐洲第二站

宜蘭「田中央工作群」及建築師黃聲遠巡迴歐洲，在當地時間13日到達愛沙尼亞建築博物館舉辦開幕典禮暨專題演講，吸引不少觀眾、多國建築界代表聆聽專題演講。

「田中央工作群」及黃聲遠在2016年10月6日至11月20日在芬蘭舉行歐洲巡迴展「Making Places」首展後，於13日跨越波羅的海，到芬蘭對岸愛沙尼亞（Estonia）位於首都塔林（Tallinn）的「愛沙尼亞建築博物館」（The Museum of Estonian Architecture），舉辦該展第二站開幕典禮暨專題演講。

開幕典禮當天不僅吸引多位觀眾參觀展覽、聆聽專題演講，其中還有許多重量級的建築界代表也幾乎全數到場，包含愛沙尼亞建築師協會（The Estonian Association of Architects）現任會長、副會長及前任會長等人。

「Making Places」策展人之一、實踐大學建築設計學系副教授王俊雄表示，田中央雖然是首度至歐洲舉行個展的台灣建築師事務所，但團隊執行此一複雜又艱難的國際巡迴展，並非想大吹大擂，而是抱持著到世界各地與全球人士交朋友的心情，讓彼此的建築界可以深度對話。

王俊雄指出，田中央工作群不只能為國際友人帶來追求自由、平等的獨特建築思維與實踐，也將帶回歐洲各國的建築現況，與台灣關心世界建築與文化的朋友分享。1060116

(中央社)