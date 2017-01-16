大甲區中山路2段破舊 險象環生待改善

大甲區中山路2段道路破舊失修，市議員吳敏濟（左）邀請副市長林陵三（右）會勘。（陳淑娥攝）

市議員吳敏濟（右）邀請副市長林陵三（左）會勘中山路2段，發現人孔蓋高低差大影響用路安全。（陳淑娥攝）

台中大甲區中山路2段、位於黎明路與經國路之間900公尺路段，由於路寬僅7公尺，大車行駛頻繁常與機車爭道，車流量極大且路面多處坍方，居民險象環生，市議員吳敏濟16日邀請副市長林陵三會勘，林陵三指示建設局了解徵收道路寬度，再著手規劃進行改善。

吳敏濟表示，中山路2段長約900公尺路段，通往幼獅工業區車流極大，加上多處路肩坍方，原本18米寬的道路，現在僅7米寬的AC路面，而機車為閃避大貨車，經常被逼到無路可走而摔倒，甚至跌到田裡，要求相關單位將路面整段鋪平及增設交通號誌，給用路人一條安全的道路。

居民劉金煙反映，許多人懶得走外環經國路，都從這裡走捷徑，每逢上下班時間車水馬龍，連過個馬路都十分困難，這條路僅7米寬，大車一來機車無處閃躲，經常發生車禍；日南里里長曾子容表示，路邊野草一長高更是安全堪虞，長期爭取改善至今仍無下文。

林陵三會勘後表示，舊縱貫線中山路2段需要加強養護，當場責成建設局加強整平路面，而該路段計畫道路為18米路，要求建設局進行了解目前已徵收寬度，再規劃、考量改善道路方式，針對高低差極大的人孔蓋，也指示進行修補以策用路安全。

(中時)