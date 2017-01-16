圖書統一定價政策 文化部：有配套共識才實行

文化部今天公布「圖書定價銷售制度對出版產業影響評估（FBP）」委託研究結果，根據研究經濟模式推估，一旦圖書統一定價制度實施，初期出版社與書店的圖書銷售量將減少，可能只有新台幣140億左右，但如果施行時間拉長到一年以上，影響程度將會下降。

文化部長鄭麗君表示，目前專案小組仍在討論階段，預計半年後會有初步結論，今天這場也不會是最後一場研究報告，如果要施行，一定會有足夠的配套措施才會上路。

文化部2年前委託國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所邱炯友率領團隊研究，圖書定價銷售制度（FBP）對出版產業影響，評估研究指出，FBP成功與否，有賴所有產業利害關係人的共識。但從今天座談會看來，顯然出版各界意見仍然分歧，未來仍需要更多對話。

邱炯友團隊所發表的評估報告中指出，反對FBP制度最多的族群，以30到49歲的軍公教人員為最多，支持FBP制度者則以學生為多。

今天會議由文化部長鄭麗君主持，邀請出版業、書店與網路業者針對該議題交換意見，鄭麗君說，根據出版業者的反應，大家其實都希望政府應該大力推動社會閱讀風氣，另一方面，對於新時代閱讀方式的改變，政府也必須有前瞻性的因應措施。鄭麗君說，解決出版產業困境不只有一個步驟，很多政策都環環相扣，這些都需要時間形成政策。

鄭麗君說，如果真要施行，必須有完整配套，包括像營業稅減免、是否購書抵稅或是其他政策它的可行性，都需要跨部會協調，了解它可行性的空間。

(中時)