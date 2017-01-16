學童採收大豆 手甩、腳跺樣樣都來

台中區農改場專家在大豆田中上課。（陳淑娥攝）

梧棲區農會總幹事王秝毅（前排右三）帶領永寧國小學童，下田體驗採收大豆。（陳淑娥攝）

梧棲區農會總幹事王秝毅（後排左二）帶領永寧國小學童，下田體驗採收大豆。（陳淑娥攝）

永寧國小學童下田體驗採收大豆，一粒粒飽滿的大豆令人開心萬分。（陳淑娥攝）

梧棲區永寧國小學童16日下田體驗採收大豆，小朋友拔豆莢裝入網袋後，有人整袋用力往地下砸、有人放地上猛力用腳跺，沒兩三下，豆子與豆莢自然分離，取出一粒粒飽滿的大豆，梧棲區農會總幹事王秝毅表示，透過採豆趣，讓孩子認識生產、生態、生活「三生」關聯及重要性。

「同一片土地長大的大豆，竟然不一樣！」梧棲區農會今日舉行學童「採豆趣」，邀請台中區農改場專家在大豆田中上課，學生發現，在靠近路邊的大豆，目前整株還是綠綠的，豆莢遲遲無法結果，其他一片已經乾枯可以採收，了解到LED燈照射影響大豆的生長。

一群學童開心戴上手套，對於首次採收大豆充滿期待，女孩子細心的取下豆莢裝入網袋，男孩子不拘小節的整株拔起，不過，要如何將豆子與豆莢分離讓考學童絞盡腦汁，有人直接擰住網袋用力朝地面砸，有人乾脆放地上猛力用腳跺，豆子與豆莢立馬分離，小五生凃伊宸開心地說，「採收大豆有種療育感」。

王秝毅指出，農會為發展特色農業，延續去年57豆豆冰淇淋研發理念，發表新品梧棲手燒煎餅，採用在地契作，選用超大顆優選非基改黃豆及台灣生產超大顆優良黑豆加工製作，口感硬脆扎實，有迷人的豆香，是過年送禮的最佳選擇。

(中時)