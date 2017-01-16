小時借米度日 碾米廠負責人捐白米與高麗菜做愛心

吳錦銘（左）採購優質米與安全無毒高麗菜，讓弱勢家庭吃出健康過好年。（張朝欣攝）

北港鎮年豐碾米工廠負責人吳錦銘幼年家境貧困，曾向親友借米度日，父母生前要他感恩惜福，16日吳錦銘捐贈4000台斤白米與400餘顆高麗菜給弱勢家庭，完成父母遺願之餘，也幫助菜農促銷高麗菜。

目前擔任行政院政務顧問的吳錦銘，在北港鎮劉厝里經營碾米廠，事業有成，但小時候家境清寒，為了三餐溫飽，經常要與父母向人借米賒帳，幸好親友都很幫忙，讓他從小心存感恩，父母也不時提醒他日後有能力，一定要多幫助別人。

今天吳錦銘向農會購買4000斤白米，並自己開車到田裡載了1卡車無毒農法種植的高麗菜，捐贈給北港地區400戶邊緣戶，請鎮公所與里長們幫忙發送，希望在歲末新春之前，讓弱勢家庭感受社會的溫暖。

吳錦銘表示，許多邊緣戶生活困苦，卻因不符合中低、低收入戶補助條件，而無法領取政府的相關補助，這些生活實際困難的家庭是最需要幫助的對象，白米是最實惠的民生物資，無毒安全高麗菜則是最健康好吃的當季蔬菜。

吳錦銘說，最近高麗菜因供需失衡價格大跌，他建議農民朝無毒農業發展，藉以提高農作的經濟效益，才不會面臨「菜土菜金」困境，因此特別選購無毒農法高麗菜，1顆要價50元，鼓勵農民順應無毒安全農業潮流，愛惜土地同時為後代子孫著想。

(中時)