南投沙雕文化園區21日開園，縣長林明溱遇見「茶伯」

我要評比

南投縣長林明溱巡視沙雕園區，與「茶伯」沙雕喜相逢！（廖志晃攝）

南投國際沙雕文化園區，將於1月21日開園，目前已完成約9成，縣長林明溱前往巡視，並指示加強遊園步道揚塵管理、增設休息區及離場動線區隔；並指示增設堤防坡道及照明設施，讓遊客利用便橋跨越貓羅溪，到燈會區觀賞花燈及恐龍展。

林明溱率同文化局長林榮森、觀光處長王源鍾、工務處長陳錫梧及農業處長陳瑞慶等人巡視沙雕文化園區，希望打造最佳遊園動線，讓遊客輕鬆愉快的欣賞沙雕作品。

南投國際沙雕文化園區，是國內首創長期展示的大型沙雕展場，全長1公里，共規畫66座沙雕作品，除了栩栩如生的「茶伯」（林明溱在茶博時，扮演茶伯）、還有蒙娜麗莎的微笑、米開朗基羅、達文西等知名人物，以及南投各鄉鎮市特色造型沙雕，將展出1年，來年再推出全新作品，歡迎全國民眾利用春節假期，到南投春遊踏青，觀賞沙雕順便健行運動。

今年沙雕展結合南投燈會、恐龍展，縣府特別設置橫跨貓羅溪的便道，讓遊客來往兩個展區，並利用高灘地營造花海，讓視覺更豐富多元，是今年春遊最佳選擇。

(中時)