黨員連署 吳敦義：贊成郝龍斌建議
國民黨副主席郝龍斌認為，黨主席參選門檻可以去除。宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義今天說，黨主席選舉資格本身就有門檻，至於連署部分，他基本上贊成郝龍斌的建議。
郝龍斌說，國民黨主席的參選門檻已經夠多了，連署動員的人力和經費，對參選人也是困擾，他因此主張應該去除參選連署這個不必要的門檻。
吳敦義下午接受廣播專訪，會後受訪指出，不反對郝龍斌的建議，黨主席選舉過去都有黨員連署規定，郝龍斌提這個建議也不是沒有道理。他說，或許這規定有其原因，連署可以避免輕易就當選黨主席。
不過，吳敦義說，從另一個角度看，這情形不會發生，因為參選黨主席本來就有門檻，要當選中央委員或黨職務多少年才可以，「從這個門檻看，前面的顧慮可以打掉」。要連署多少人，他基本上贊成郝龍斌看法。
吳敦義也說，黨部主委當然要直選，這是經過黨最高權力機構做的決議，「不是一個人、一個主席能夠延宕的」。
吳敦義表示，他過去的黨政資歷，把國民黨從在野變成執政，締造國民黨最好的一次選舉，擔任行政院長政績是近30年最好，有理由說服同志，黨從在野變執政他是有貢獻的、有規劃能力，也有推動的執行力。「我最沒有成就感的工作，是做4年地位高、沒有任何職權的副總統」，那4年幾乎整個空白。
吳敦義也談到，「九二共識、一中各表」不能把「各表」拿掉，這是國家定位非常重要的關鍵，這也是他跟洪秀柱最大的區別。1060116
(中央社)
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