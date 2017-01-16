百年七里香遭盜伐 轉種警局延續生命

苗栗頭份一處土地公廟旁的百年七里香遭盜伐，被當地鄰長發現報警及時攔阻，但因樹木已被連根挖起，居民商議決定捐贈轉種在頭份警分局外延續生命，共同守護百姓。中央社記者管瑞平翻攝 106年1月16日

苗栗頭份一處土地公廟旁的百年七里香遭盜伐，歹徒正要裝上車運走時，被當地鄰長發現報警及時攔阻，但因樹木被連根挖起，居民商議決定捐贈轉種在頭份警分局外，延續生命。

苗栗縣頭份警分局今天指出，頭份派出所13日接獲民眾通報頭份市上東興段有人竊取樹木，隨即派員前往查看，發現53歲吳姓男子正準備把樹齡逾百年的七里香搬上卡車，當場遭到員警攔阻，連人帶樹被帶回偵訊。

吳男供稱因看到上東興段土地公廟旁的七里香長得漂亮、十分茂盛，才會在凌晨趁著夜深人靜，先把樹根挖起包覆後，接近中午時分再委託卡車前往載運，原以為神不知、鬼不覺，不料剛好被前往拜拜的鄰長撞見。

吳嫌遭到移送法辦，不過七里香因被挖起時間過久，當地居民擔心種回原處無人照料，可能無法存活，於是決議將樹木捐贈給頭份分局，直接種在分局大樓旁，陪伴頭份市民的「人民保母」，一同守護頭份治安。

頭份市長徐定禎今天特地前往頒發慰問金，同時關心百年七里香樹木的情況，目前生長適應狀況正常，相信只要細心照料，七里香應該可以再度展現出枝繁葉茂的榮景。1060116

(中央社)