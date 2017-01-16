賴清德東京演講：台日關係以「友善連結」為關鍵
0206南台大地震即將滿1周年前夕，市長賴清德造訪日本，16日並受邀在日本東京記者俱樂部演講，除對日本各界援助表達謝意外，也和媒體分享近來台日交流的看法，希望能讓台日友誼橋樑更加緊密。
賴清德表示，台南地震發生的當天，日本安倍首相即刻致函台灣，表達願意提供一切所需要的援助，更在14小時後，就派遣預備調查隊抵達地震現場，瞭解台南需要什麼，並捐贈善款以及物資。
他說，來自日本各地方團體及個人的捐款也紛紛送暖到台南，包括在仙台、名古屋、東京的街頭，以及石垣島棒球場外和石川縣金澤市等地，都可以看到民眾為台南震災募款的身影。日本雅虎更是發起「你捐多少，雅虎雙倍加碼捐出」募款活動，讓我們相當感動。
因為幫助的城市及個人相當多，賴清德說無法一一感謝，只能透過媒體公開方式感謝日本友人的協助，也歡迎他們有空能到台南看看我們復原的情況。
賴清德提到，台日關係一直相當緊密，從二次世界大戰後「以德報怨」開始，歷經1996年台灣舉行民選總統大選、台灣實現民主化後，李登輝前總統展開了「日語世代」，現階段則進入到因震災援助開啟友善連結的台日全新時代。
他認為，新時代的台日關係應該以「友善連結」為關鍵，支持「友善連結」關係的，正是台灣與日本人民間相互的善意情感。對台灣而言，日本就像是如家人般親密的鄰居。
當然，台灣與日本都必須兼顧各自的國家利益，但是好好地培育超越國家利益、連結兩地民眾的心意，也是政治的要務之一。
(中時)
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