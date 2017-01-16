日本服飾特展 故宮南院17日登場
故宮南院將自17日起舉辦「18-20世紀日本服飾特展」，透過江戶小袖、武士服飾及各種織品，讓觀眾感受日本傳統服飾之美。
故宮南院指出，由國立故宮博物院策劃的「KIMONO：18-20世紀日本服飾特展」，以故宮典藏的日本服飾為主軸，分為「江戶服飾」及「和服之美 」2大單元。
故宮南院表示，和服是日本傳統的民族代表性服飾，也叫做「KIMONO」，從古至今在剪裁上差異不大，但在紋樣設計、裝飾技法、色彩表現與質地等等細節方面極為講究。
隨著時代變遷，和服也展現不同特色，其中「江戶服飾」展出江戶初期流行的單色絞染「鹿胎染」、中期的「友禪小袖」，以及後期小袖轉為灰黑藍茶色系的流變。
而「和服之美」單元，則以日本西化及紡織業崛起後，日本傳統和服在設計、製作上的變化。
南院表示，這次展出多件精美的日本傳統服飾，包括豐姬「萌黃地萬字蝴蝶牡丹藤花紋外袍」、傳篤姬「白地牡丹藤菊葵花束紋外袍」，以及日本重要文化財「紅百地草花短箋八橋紋能劇衣裳」等，展期至7月23日止。
此外，故宮南院目前正展出「日本美術之最─東京、九州國立博物館精品展」，展期至3月5日止。1060116
(中央社)
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