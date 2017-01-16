陸無人機用戶近拍民航機 業者配合調查
中國大陸知名的無人機公司大疆創新今天晚間發表聲明，譴責用戶操控無人機近距離拍攝民航客機在機場降落，並表示已應相關部門要求配合調查。
大陸社群網站上昨天開始有許多網友轉發一段畫面，疑似一名無人機用戶使用大疆Mavic Pro無人機，近距離拍下民航客機降落杭州蕭山機場的畫面。
南方網報導，這名操控無人機的袁姓用戶向警方表示，當時他在距離機場約8.5公里處用無人機拍攝日落，過程中也拍攝了多個民航客機在內的空中畫面，約拍攝了10分鐘。後來，他將其中8秒畫面上傳網路，受到轉發，但更多網友質疑這是危害公共安全的行為。
大疆今天晚間發出聲明，表示對這種高度危險的使用行為強烈譴責，並提醒此舉有可能觸犯刑法，公司已配合相關部門調查。
大疆表示，為了進一步提升安全性，將推出全新的ADS-B廣播式預警系統，幫助航拍飛行器的操作人員避開民航客機。1060116
(中央社)
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