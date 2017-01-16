佟麗婭腥夫回應了「不傳謠！我們都好」撇離婚

陳思誠日前被爆疑出軌，終於首度回應。（圖／取材自陳思誠微博）

網曝陳思誠發文反認離婚。（圖／取材自陸網）

大陸女星佟麗婭的演員老公陳思誠日前被拍邀2女開房疑偷腥，今（16日）是夫妻倆的結婚3周年紀念日，她卻發文「重新開始」，引外界聯想應是想要離婚了，而一直沒回應出軌風波的陳思誠，稍早也終於說話了！

據陸媒報導，佟麗婭今在朋友圈曬出和兒子朵朵的照片，堅強寫下「重新開始！丫丫加油」，照片中少了老公陳思誠，且她和朋友聊天時也透露想要美美的新的開始，雖然有人質疑發文的真實性，但外界仍推測應是打算離婚。

而始終沒出面的陳思誠，稍早也被曝透過朋友圈首度回應了，感謝眾人的關心之外，也反駁離婚傳言，「沒離婚！不信謠！不傳謠！我們都好，也相信明天會更好。」不過，消息曝光沒多久，引眾網友直批他出軌了還講得很有理的樣子，招來一片罵聲，且對照佟麗婭的說法貌似搭不上，遭譏「沒和老婆商量好嗎」、「還有臉說」。

(中時電子報)