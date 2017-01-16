雪山降雪了！今起登山實施雪地攀登裝備檢查

我要評比

全台第二高峰雪山降雪了，積雪最深處有1-2公分。（雪霸保育志工邱順清提供）

海拔3000公尺的雪山山區降雪了，山區一片白茫茫。（雪霸保育志工邱順清提供）

雪山山區一片白茫茫。（雪霸保育志工邱順清提供）

雪山圈谷已有積雪。（雪霸保育志工邱順清提供）

雪山山區一片白茫茫。（雪霸保育志工邱順清提供）

冷鋒南下，全台第二高峰、海拔高達3000公尺的雪山山區昨晚降雪了，雪管處保育志工邱順清上山回報，369山莊已有積雪，最深處有1-2公分。

保七總隊第五大隊武陵小隊今天開始配合雪管處實施雪地攀登裝備檢查，雪季登山者務必配合相關裝備檢查及入園管理作業，並做好保暖。

雪霸管理處也提醒登山客，上山前應留意氣象資訊，依雪季管制規定攜帶冰爪、冰斧等雪地裝備，行前還要確認裝備均會使用且合用，千萬不可輕忽，同時還要注意山區風寒效應，隨時檢視自身或同行人員是否出現高山症反應。

(中時)