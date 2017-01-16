台中港務分公司 邀書法家揮毫贈春聯

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台中港務分公司總經理鍾英鳳欣賞書法家大作。（台中港務分公司提供）

台中港務分公司邀書法家揮毫贈春聯。（台中港務分公司提供）

為營造年節迎新氣氛，台中港務分公司特邀「南投縣藝池藝術協會」黃國裕、黃國英、曾阿南及蕭飛龍等4位名書法家，今、明兩日於海港大樓1樓大廳現場揮毫贈春聯，並於設置「廉年活動站」，分發廉政宣導品等，增進民眾對政府推動廉政作為之認識。

「金鷄廉年 名家揮毫贈春聯」活動，今天由書法名家現場揮毫，春聯免費贈送台中港區民眾及航商業者，現場除可依個人喜好挑選喜氣春聯外，還能按照個人需求春聯字樣，客製化揮毫專屬春聯。

台中港務分公司表示，希望透過書法揮毫活動，推廣傳統書法文化外，也祝福大家新年有個「好彩頭」。

(中時)