重要節日酒駕零容忍 高雄警長親自「上菜秀」宣導

分局長賈樂吉親自上陣宣導勿酒駕。（李義翻攝）

春節近，尾牙餐敘多，高市警局苓雅分局特製作苓雅警交安宣導「上菜秀」影片，分局長賈樂吉粉墨登場，親自出馬上菜宣導勿酒駕。

交安宣導「上菜秀」影片由分局長賈樂吉以「大家好，現在為大家帶來上菜秀」拉開序幕迎新春，首先粉墨登場，該分局成功路派出所的嬌點警員鍾馨娟也以「上桌酒菜慶佳節，揮揮衣袖搭TAXI」登場宣導，來提醒民眾餐敘酒菜後，為自身安全要搭乘計程車返家。

賈樂吉長帶領苓雅分局幹部各組、室組長及主任，端出各道交安宣導「上菜秀」，宣導各項交通安全防酒駕重點項目。

此次，交安宣導「上菜秀」之交通安全宣導項目有「酒後不開車，平安過好年」、「聚餐敘舊，以茶代酒，歡樂幸福更長久」、「酒駕，讓家人傷心心碎，你還要酒駕嗎!」、「飲得醉醉，撞得碎碎，切記!喝酒不開車喔」、「生命無價，拒絕酒駕」、「喝酒找代駕，歡喜迎新年」、「酒後，你可以走路，酒後，你可以搭TAXI，就是別開車!!!」等，向民眾宣導交通安全觀念，以有效防制酒駕交通事故，並祝福市民朋友們春節平安愉快。

賈樂吉表示，春節期間的尾牙春酒聚餐多，民眾慶祝佳節歡聚時，常飲酒助興，為維護市民春節生命財產安全，以有效防制酒駕，特別製作交安宣導「上菜秀」影片，叮嚀市民要注意交通安全，酒後不開車，歡樂過春節。

(中時)