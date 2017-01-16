黨產會開會延期 國民黨：恐發不出年終
國民黨行管會主委邱大展今天表示，原向不當黨產委員會申請新台幣2億2000萬元付年終考績獎金，但黨產會突然通知開會延期到23日，可能無法在年前順利入帳，必須緊急借錢。
邱大展說，國民黨預定發放給黨工的年終獎金約3500萬元，考績獎金2800萬元，再加上先前拖欠的半薪，一共向黨產會申請動支2億2000萬元。
邱大展說，他9日拜會黨產會主委顧立雄，希望就國民黨在永豐銀行帳戶內資金以及台銀本票解凍，讓國民黨能發放給黨工薪水以及年終獎金、考績獎金跟勞健保費用；顧立雄當時答應17日號召開委員會議討論，但今天下午黨產會回覆，會議延期到23日才開。
邱大展指出，23日召開會議，24日收到會議記錄，動用台銀本票也需要3天，但27日就放假了，顯然員工希望過年前薪資入帳的機會就不大了，因此國民黨必須將啟動緊急方案向外借錢。
邱大展說，國民黨現有能動用現金4500萬，一個月薪水約3700萬，將優先考慮發一月薪水，但去年11、12月欠的薪水也還需4、5000萬，要看借錢情況，目前來看，年終、考績獎金是不可能發了，對員工會有些影響。
邱大展表示，希望黨產會考慮國民黨員工生計問題，有730多個家庭需要照顧，希望讓員工能夠過個好年。1060116
(中央社)
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