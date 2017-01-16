英財相：脫歐計畫失敗恐削弱歐盟經濟
英國今天警告，假如無法獲得單一市場准入權和移民管制權，恐對歐洲聯盟（EU）經濟構成傷害；與此同時，英國首相梅伊（Theresa May）準備發表英國脫歐策略的重要演說。
英國財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）說，假如無法取得進入歐盟單一市場的管道，英國將被迫「改變我們的經濟模式」，以保持競爭力。
韓蒙德發表上述言論之際，媒體披露，梅伊計畫採取「硬脫歐」，與歐盟清楚切割；梅伊17日將發表英國脫歐策略的重要演說。
梅伊計畫在3月結束前，啟動里斯本條約第50條的正式脫歐程序，展開為期兩年的協商，儘管最高法院仍面臨懸而未決的法律挑戰。
梅伊正為公布將奠定英國與歐盟未來關係的談判計畫面臨壓力。
韓蒙德接受德國「週日世界報」（Welt Am Sonntag）訪問時說，英國不能在6月公投決定脫歐所傳達的訊息上妥協，即遏止移民從歐盟湧入。
他說，歐盟國家公民將能自由進出英國和做生意，但要針對工作、定居和創業權進行協商。
韓蒙德說：「明確來說，我們需要人們前來並在此工作，讓這個經濟體能夠繼續運轉。」
至於失去控制權，「門都沒有」。
他暗示倫敦當局已準備好要逐步調降企業稅，以確保英國企業面臨歐盟課徵關稅時，能夠維持競爭力。
韓蒙德說，他希望英國能以一套「可辨別的歐洲式經濟與歐洲式稅負及監管機制」保持運作。
然而，「若在不得已的情況下」，倫敦必須改變方針，以「重獲競爭力」。（譯者：中央社劉文瑜）1060116
(中央社)
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