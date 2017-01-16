前參謀總長嚴德發獲聘國安會諮詢委員

總統府發言人黃重諺今晚宣布，蔡英文總統特聘備役上將嚴德發將軍擔任國家安全會議諮詢委員，期盼借重嚴上將的經驗與能力，強化國家安全會議功能。嚴諮詢委員將是總統在國防、國安首席的諮詢委員。

黃重諺指出，總統選聘嚴德發將軍擔任國安會諮詢委員的主要理由是：

1. 軍事歷練完整，改變國軍形象

嚴上將出身裝甲兵科，是陸軍的精銳。軍事歷練完整，專業與實務兼具。軍旅生涯任內，健全國軍救災機制，讓國軍成為安定社會的重要力量，也充分贏得民眾的信賴與支持。災害防救的工作，不但有效培養軍民間的互信互賴，也能充分驗證國軍指揮體系、動員機制與專業技能。總統期盼未來繼續借重嚴上將在面對災難壓力下的緊急應變經驗，強化未來國家安全會議在面對反恐、大規模災難等複合型國安問題時，所應具備的協調與指揮能力。

2. 協助國家安全會議擬定未來國防改革策略

建軍備戰乃國之大事，蔡英文總統就任後，陸續推動各項國軍轉型工作。小至改善單兵個人裝備，大到改革國軍形象與國防戰略之研擬，嚴上將參謀總長任內莫不全力以赴，勇於任事。改革與轉型是一系列由策略到執行的過程。總統希望借助嚴將軍的經驗與能力，協助國家安全會議擬定國防產業發展策略，未來防衛戰略與相對應之兵力結構調整方案。

嚴德發為陸軍官校64年班、陸軍學院75年班、戰爭學院78年班，歷任國防部參謀總長、陸軍司令部司令、國防部軍備副部長、國防部副參謀總長、陸軍司令部副司令、陸軍第八軍團指揮官、陸軍司令部參謀長、陸軍裝訓部暨裝校指揮官兼校長。

(工商)