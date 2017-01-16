蕎麥製成保養品! 弘光妝品系創新研發
弘光科大化妝品應用系化妝品科技組畢業成果展，用蕎麥、山茶花、馬告、夀豐紫米、古坑咖啡等植物或在地農產品，開發出琳瑯滿目的各式保養品；其中一組利用蕎麥萃取成分研發做成男性的保養品，在該校「創新、創意、創業」三創活動中獲得創業組第一名，並獲得廠商贊助上市。
妝品系系主任周怡真表示，今年科技組畢展主題為「農妝」，學生以綠色、自然、人文為元素，運用原料萃取、調製技術及產品包裝設計、行銷等能力，分10組研發產品。
「MEN’s Tone」組員劉芸弦說，贊助廠商要求保養品主要的成分使用蕎麥，因為蕎麥通常都用在食品上，市面上沒有相關保養品，一開始不知道怎麼做、怎麼萃取，調查發現，「苦蕎麥」比「甜蕎麥」更具有高營養價值，含有七大營養素，很適合製作保養品，男性保養品更獲得廠商贊助上市。
「MEN’s Tone」整組產品有香水、洗面乳、精華液、化妝水四種，裝在手工皮革外盒內，首批限量20組，售價1680元，一上市便透過臉書賣出了5組。
有學生用「馬告」這種台灣的原生植物，做成洗髮露、沐浴露、潤髮乳、身體乳等產品，並取名為「MAKASHA」，也就是泰雅族語馬告的前段音；另一組學生使用山茶花研發頭髮、頭皮護理產品，取名為「EASTELLIA」。
(中時)
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