越女夜市偷韓國客皮包 被拍入鏡成破案鐵證

越南籍裴姓女子（圖右戴口罩者）在夜市扒竊韓國籍朴姓女子（圖左）皮夾，被朴女的丈夫拍下作案身影，成為警方逮人鐵證。（張企群翻攝）

越南籍裴姓女子（圖右戴口罩者）在夜市扒竊韓國籍朴姓女子（圖左）皮夾，被朴女的丈夫拍下作案身影，成為警方逮人鐵證。（張企群翻攝）

警方從裴女身上搜出扒竊的韓幣11萬8000元贓款。（張企群翻攝）

一對韓國籍朴姓夫妻至台北市大同區寧夏夜市逛街，一邊享受美食，一邊拍照留念，38歲越南籍裴姓女子卻趁機伸出第三隻手，扒走朴姓妻子的皮夾，夫妻事後查覺報警，員警透過他們拍攝的相片中，認出裴女涉嫌重大，循線在士林夜市將她緝獲，並搜出11萬8000元韓幣，依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，裴女是以觀光名義來台，簽證期限一個月，落網時，身上還有10餘萬台幣，她供稱在家境富裕，身上的台幣是媽媽給她的旅費。不過，警方懷疑她是東南亞扒竊集團成員，現擴大追查同夥清查中。

韓籍朴姓夫妻上周來台旅遊，前天下午結伴到寧夏夜市逛街，2人一攤吃過一攤，期間丈夫還不時替妻子拍照留念，就在吃完豬血糕要付帳時，妻子卻發現背包內的皮夾遭竊。由於皮夾內有她的證件和約11萬8000元的韓幣，2人情急向大同警分局建成派出所求助。

警方查問時，朴姓夫妻才回想起當時人潮眾多，他們曾在一處攤商前停留拍照，忽然有一名戴口罩的女子硬是鑽到妻子身旁搶鏡頭。朴姓妻子說，她隱約感覺這名女子曾碰了她一下，當時只覺得對方很沒有禮貌，懷疑就是該女子偷走她的皮夾。

員警張偉慶立即請朴姓夫妻提供相片，查看之下，赫見涉案女子也入鏡，隨即依影像調閱監視器追查，發現她案後已轉往士林夜市，員警立即趕往搜尋，順利將裴女緝獲到案。朴女的皮夾及證件隨後也被熱心民眾拾獲，送交派出所交還朴姓夫妻認領。

裴女到案後，員警找來越配協助翻譯，但她否認扒竊，直到警方從她的皮包找到韓幣11萬8000元，她交代不出金錢來源，且提示她在夜市現場被拍下的照片，裴女才坦承犯行。朴姓夫妻對台灣警察僅憑一張相片就逮到竊賊，也深感欽佩與感謝。

(中時)