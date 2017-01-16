大陸2017孝心地圖 浙江人最孝順

我要評比

大陸網友製作的「2017中國孝心地圖」引發熱議。地圖顯示，馬雲家鄉浙江高居最孝順省分。

孝心地圖還出現一大趨勢，經濟發達的北京、上海、蘇浙一帶，「孝順指數」高居前列。反倒是過去被認為是「孝心大省」的河南、山東，排名滑落至中段。

網友「年輕泰」繪製的《2017中國孝心地圖》正式出爐。繪製地圖的網友為大陸知名保健品公司腦白金的大數據資料分析員。各省市的「孝順指數」得分，來自購買了多少該公司商品，商業意味頗為濃厚。

新版地圖中，大陸首富、阿里巴巴董事局主席馬雲的家鄉浙江，成為最孝順省分，「孝心指數」高達93.2；同為經濟強省的江蘇，排名高居第二。

過去被貼上「不孝」標籤的北京、上海，今年排名也大幅提升。去年排名後段班的京滬兩地，今年挺進「孝順榜」前十名。

(旺報)