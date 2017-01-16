陸90後「海淘族」 消費額超過80後五倍
大陸「海淘現象」出現新變化，90後、00後新生代消費者，貢獻的境外網購消費額已超越「80後」5倍以上。此外，美妝類商品也超越母嬰類用品，成為最夯海淘商品類別。
天貓國際近日發布《2016中國進口消費洞察報告》指出，大陸最瘋海淘的城市，滬京杭排名前三。
大陸「海淘剁手族」中，90後、95後、甚至00後越來越多，過去一年新加入海淘陣營的網購族，90後占了超過一半。且90後消費能力驚人，海淘消費是80後等「家庭消費者」的5倍。
彩妝、香水、美容儀、潔面儀等進口美妝商品，也是備受新生代網購族青睞的海淘商品，一舉成為2016年天貓國際上最夯的成交品項，銷售熱度超越傳統的母嬰用品、進口食品，成最熱門進口商品。
(旺報)
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