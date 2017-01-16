南投縣警局竹山辦防搶演練，震撼登場

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南投縣警局在竹山舉辦防搶演練。（警方提供）

防搶演練，壓制搶匪。（警方提供）

防搶演練，逮捕搶匪。（警方提供）

南投縣警局16日在竹山鎮農會信用部，實施金融機構防搶及攔截圍捕演練，希望藉此強化金融機構行員緊急應變能力，並提升員警接獲報案反應、及逮捕現行犯；演練過程震撼、逼真，讓在場民眾誤以為真的遇到銀行搶案！

演練包括金融機構行員，面對歹徒行搶時的處置，及警方接獲報案後指揮、調度警力實施攔截圍捕、採證過程。

演練過程中，2名搶匪於搶奪竹山鎮農會現金欲離開時，與接獲通報抵達現場的員警對峙，1名持械（搶嫌）當場被警力制伏、逮捕到案，另1名駕車逃離的搶嫌，也遭圍捕警力制伏。

南投縣警察局為防範金融機構強盜、搶奪案件，每年定期舉辦金融機構安全維護協調會，並持續對所轄各金融機構實施防範犯罪檢測評估、提供安全諮詢及建議，藉以強化各金融機構防範犯罪硬體設備及自我防衛能力，深獲民眾一致好評。

縣警局提醒民眾，如需提領大筆現金，可申請警方護鈔，同時也請各金融機構，遇有提領大額款項民眾，主動通報警方協助護鈔，讓歹徒無機可乘，民眾歡度好年。

(中時)