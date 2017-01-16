避免年金改革不實傳言 蔡英文：各部會要積極回應
甫結束出訪行程的蔡英文總統，今天召開執政決策協調會，聽取年金改革推動情況，蔡英文要求各部會，要積極回應，避免不實的傳言，造成不必要的爭議，影響年金改革的推動。
今天會議首先由副總統針對總統出訪期間，年金國是會議籌辦進度進行說明。此外，也向與會提出有關近期與各年金相關團體與意見領袖溝通與意見交換情形，包含人事總長、教育部長、勞動部長及林萬億政務委員今天也都與會參與討論。
對於接下來年金改革方案的社會溝通，總統也請各部會積極準備，務必讓社會各界對年金改革的目標、方向及影響有正確而清楚的了解，避免不實的傳言，造成不必要的爭議，影響年金改革的推動。
另外，立法院黨團柯建銘總召及吳秉叡幹事長也對目前臨時會期間，國會正在審查的106年度中央政府總預算案相關審議進度與朝野協商情況向與會說明。總統表示，總預算案攸關現在正在推動的各項政務與建設，請行政部門與立院黨團全力合作，儘速讓總預算案順利審查完畢。
(工商)
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