安倍訪越南 允諾提供6艘新造巡邏船
日本首相安倍晉三16日在越南首都河內與越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）舉行會談，針對中國在南海擴張勢力之舉，安倍允諾提供越南6艘新造的巡邏船，以提升越南的海上保安能力，同時將提供逾1200億日圓（336億7200萬元）貸款等經濟協助。
安倍抵達亞太4國巡訪的最後一站越南，16日傍晚在與阮春福舉行會談時，對於中越之間的主權爭議，兩人一致認為，根據國際法和平解決南海紛爭的重要性，並同意兩國在海洋安保、防衛領域上加強合作。
日本為協助越南實現高品質的基礎建設，安倍允諾提供逾1200億日圓的經濟協助。雙方也同意維持區域全面經濟夥伴關係協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱RCEP）等自由貿易體制，促進跨太平洋夥伴協定（TPP）早日生效。
日本是越南最大的經濟援助國，2015年度日本的ODA（政府開發援助）的日圓貸款額約近1800億日圓。日越兩國近年在防衛領域也加強合作，日本前年曾免費提供6艘漁業取締船給越南。
越南是今年亞太經合會(APEC)的議長國，安倍希望透過會談，與越南在國際社會和區域問題上達成共識。
(中時)
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