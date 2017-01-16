中華路幹譙哥到警局說明 測出酒駕當場GG了
去年12月9日晚間李姓男子車行經三峽區中華路時，突然在路口停車並準備倒車，與後方一部機車騎士發生言語衝突，日前警方將李男傳喚到案，但他卻是滿身酒氣踏入警局，經員警酒測後遭開19500元罰單並當場扣車。
李姓男子路口急停又準備倒車，差點與後方機車相撞影片曝光後，不少民眾認為李男隨意停在路口的行為不對，而遭指責後他還大罵三字經、五字經行為離譜；但也有部分民眾認為，原PO跟車距離太近，且疑似藉著頭上戴有行車紀錄器，刺激惹惱李男做法也有待商榷。
事後三峽警方根據影片錄得的車牌號碼，通知車主李男前來說明。沒想到李男在上月12日凌晨1時許，開著同輛車來到警局，但一進門值班警員就聞到他渾身酒味，酒測發現李男酒測值0.17毫克，當場依法扣車再開罰19500元。
★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。