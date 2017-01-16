中華路幹譙哥到警局說明 測出酒駕當場GG了

李姓男子在三峽中華路和機車騎士對罵影片上網後，遭到一片撻伐。（翻攝網路）

李姓男子在三峽中華路和機車騎士對罵影片上網後，遭到一片撻伐。（翻攝網路）

去年12月9日晚間李姓男子車行經三峽區中華路時，突然在路口停車並準備倒車，與後方一部機車騎士發生言語衝突，日前警方將李男傳喚到案，但他卻是滿身酒氣踏入警局，經員警酒測後遭開19500元罰單並當場扣車。

李姓男子路口急停又準備倒車，差點與後方機車相撞影片曝光後，不少民眾認為李男隨意停在路口的行為不對，而遭指責後他還大罵三字經、五字經行為離譜；但也有部分民眾認為，原PO跟車距離太近，且疑似藉著頭上戴有行車紀錄器，刺激惹惱李男做法也有待商榷。

事後三峽警方根據影片錄得的車牌號碼，通知車主李男前來說明。沒想到李男在上月12日凌晨1時許，開著同輛車來到警局，但一進門值班警員就聞到他渾身酒味，酒測發現李男酒測值0.17毫克，當場依法扣車再開罰19500元。

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(中時)