男性團體推育兒革命 盼家計親職能兩全
英國今天發表的1項調查指出，隨著更多英國男性希望能在孩子成長過程中扮演積極角色，職場是否成為他們花更多時間陪伴家庭的阻礙，男性人權團體也為此要求發起「育兒革命」。
英國廣播公司（BBC）報導，研究指出，近半數上班族爸爸希望有份壓力較小的工作，以便花更多時間照顧孩子。
慈善機構「職業家庭」（Working Families）表示，約3分之1的父親寧以減薪來達成工作與生活的平衡。
他們也說，在爸爸們更積極參與育兒的這件事上，雇主並未提供足夠協助。
根據「現代家庭指數」（Modern Families Index）報告內容，接受調查的2750對父母中，3分之1的父親表示自己常覺得筋疲力盡，且5人中就有1人超時工作。
路透社報導，英國國會議員希望了解男性在分擔雙親職責時遭遇的障礙，包括職場缺乏彈性，對父親申請陪產假的態度，以及對性別薪資差異的影響。
根據監督英國政府平等辦公室（Equalities Office）的女性與平等委員會（Women and EqualitiesCommittee），對無論是男性或女性而言，彈性工作制度是解決性別薪資差異的關鍵。
委員會主席兼保守黨國會議員米勒（Maria Miller）在聲明中說：「許多父親希望能在照顧孩子的過程中扮演更積極的角色。」
「（委員會）現在正在調查父親在職場是否會受到影響，很明顯地，還有很多地方需要努力。」
男性人權團體表示，現行陪產假方案每週提供139.58英鎊（約新台幣5265元），並不足以供家庭生活所需，這意味著男性除了繼續工作外，很難有其他選擇。（譯者：中央社廖禹揚）1060116
(中央社)
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