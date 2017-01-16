前參謀總長嚴德發 出任國安會諮詢委員

總統府今宣布，前參謀總長嚴德發出任國家安全會議諮詢委員，盼借重嚴德發在面對災難壓力下緊急應變經驗，強化未來國安會在面對反恐和大規模災難時，所應具備的指揮協調能力。

總統府發言人黃重諺今天表示，總統蔡英文特聘備役上將嚴德發擔任諮委，今天生效。蔡總統希望借重嚴德發的經驗和能力，強化國安會功能，嚴德發是蔡總統在國防和國安的首席諮委。

黃重諺說，邀請嚴德發擔任諮委的理由是他軍事歷練完整，且能改變國軍形象；嚴德發出身裝甲兵科，專業和實務兼具，軍旅生涯任內健全國軍救災機制，讓國軍成為安定社會重要力量，贏得民眾信賴和支持。

黃重諺指出，災害防救工作有效培養軍民互信互賴，也能充分驗證國軍指揮體系和動員機制專業技能，蔡總統期盼繼續借重嚴德發在面對災難壓力下緊急應變經驗，強化未來國安會在面對反恐和大規模災難等複合型國安問題時，所應具備的指揮協調能力。

黃重諺說，嚴德發將協助國安會擬定未來國防改革策略，建軍備戰是國家大事，蔡總統上任後陸續推動國軍轉型工作，小至改善單兵個人裝備，大至改變國軍形象和國防戰略研擬；嚴德發任內全力以赴勇於任事，改革和轉型是一系列由策略到執行過程，蔡總統希望借助嚴德發的經驗能力，協助國安會擬定國防產業發展策略、未來防衛戰略和相對應兵力結構調整方案。

國安會設有5至7位諮詢委員，由總統特聘，待遇比照部長級官員，過去歷任的諮詢委員中，未有上將出任的紀錄，這次蔡總統特聘嚴德發上將出任諮詢委員，也創下國安會諮詢委員制度的首例。

嚴德發受限於總長一職已由一級上將調整為二級上將，二級上將依法最大服役年限為64歲，已在去年12月1日退伍。

蔡總統去年11月30日頒授象徵國軍極高榮譽的「一等雲麾勳章」給嚴德發，蔡總統當時表示，這是代表國家和國軍，謝謝嚴總長在擔任總長期間，積極整軍備戰，推動軍事戰略革新、健全國軍救災機制等重大政策，有效提升國軍的整體戰力。

國安會目前有5位特聘諮詢委員，分別是具有兩岸政策歷練背景的前陸委會副主委傅棟成、前行政院發言人童振源以及律師背景的林(峰)正、林良蓉，加上中研院院士李德財；諮詢委員缺乏具有軍職背景人士，蔡總統聘嚴德發為國安會諮詢委員，可以適時補足國安領域上的缺口。

由於國防部在今年3、4月間，依法要向立法院提出「四年期國防總檢討」及新的軍事戰略等報告，這些都是嚴德發擔任總長任內進行的重要工作，嚴出任國安會諮委後，仍會對相關計畫及報告，向總統提出建言。

嚴德發畢業於陸軍官校64年班、陸軍學院75年班、戰爭學院78年班；曾擔任參謀總長、陸軍司令、國防部軍備副部長、副參謀總長、陸軍副司令、陸軍第八軍團指揮官、陸軍參謀長、陸軍裝訓部暨裝校指揮官兼校長。1060116

(中央社)