我要評比

Albee尾牙爆乳秀北半球，美胸快掉出。（圖／取材自Albee臉書）

女星Albee（劉璟瑩）從《我愛黑澀會》出道，現為《天才衝衝衝》的主持班底，擁甜美外表、火辣身材的她，擄獲不少男粉絲的心，今（16日）Albee不畏寒流低溫，身穿低胸爆乳禮服主持尾牙，讓網友眼睛狂吃冰淇淋。

Albee身穿藍綠色低胸禮服主持尾牙，大方秀豐滿上圍，擠出火辣事業線，尤其Albee的禮服設計太低胸，讓她的美胸快掉出，性感指數爆表，讓網友直呼好辣「穿這樣是要逼死誰？」、「這....太讓人眼睛移不開」。

(中時電子報)