衛生、環保局長上任 林佳龍盼打造智慧城市並防治空汙
台中市長林佳龍16日在市政會議，為新任衛生局長呂宗學、環境保護局長白智榮布達！林佳龍指出，呂宗學局長擁有豐富的臨床醫學及公共衛生學術經驗，專長是健康大數據資料的加值應用，將可協助市府打造智慧城市；並肯定白局長在代理局長任內表現傑出，獲得環保團體5A的評比肯定，期許他持續推動政策防治空汙。
新任衛生局長呂宗學原任國立成功大學醫學院公共衛生研究所教授兼所長，在健康資料加值分析及大數據應用上有諸多的研究及貢獻；新任環保局長白智榮原任市府水利局副局長，並於市府環保局長洪正中於去年4月辭去局長職務後，以參事職務代理局長，並於今日真除。
除2位局長布達外，原市府教育局主任秘書鄭進權也於今日榮任彰化縣教育處處長，林市長除感謝他2年多來的貢獻外，也頒贈紀念品，並盼鄧處長將台中經驗向外推展，透過中彰投苗區域治理平台強化中台灣的教育政策。
林佳龍於市政會議上指出，市府即將成立「數位治理局」，全國具大數據運用專長的人才都匯聚於此，而呂局長的專長就是健康資料的加值應運，未來將可在前局長徐永年所打下的基礎上發揮所長，並協助市府打造智慧城市。
呂宗學局長出身於台中神岡筱雲山莊的呂家，與市府經濟發展局長呂曜志系為堂兄弟關係，與文化局長王志誠一樣，過去三人皆為「楚材晉用」，歡迎他們回鄉服務，把所學貢獻給故鄉。
(中時)
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