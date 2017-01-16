台灣學子新南向旅程 盼成台印關係橋樑

在新南向政策下，首批來自台灣各大學的15名學生今天起在印度金德爾全球大學進行10天學習，盼透過上課及與印度各階層接觸，成為一批了解印度、強化台印關係的橋樑。

在學生們的第一堂課程中，因金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）校長庫瑪（C. Raj Kumar）對總統蔡英文過境美國相關問題感到興趣而提問，讓駐印度代表田中光有機會說明台灣在中國大陸打壓之下的外交困境。

田中光指出，從印度過去允許中華民國正、副總統過境，代表印度擁有獨立自主的外交政策，能根據自己的判斷來抵擋來自中國大陸的壓力。

在政府新南向政策及教育部、清華大學、自強工業科學基金會的支持下，首批來自台灣北、中、南9所大學的15名學生，由清華大學助理教授張棋炘率隊，上午起在印度金德爾全球大學展開10天熟悉印度學習之旅。

在這10天的課程中，由金德爾國際大學的多位知名師資，為學生講授印度的種姓、社會、宗教、經貿政策。另外也包括在金磚國家扮演的角色及美、印、中三邊關係、在印度經商的優勢與挑戰，及印、中、台三邊關係等各個與印度相關的重大課題，讓學生透過上課及與講授者互動，更加瞭解印度的全貌。

此外，主辦單位也安排學生參觀台達電子等台、印企業，同時深入印度基層社會了解賤民階層的生活。

在開幕及第一堂課中，田中光除介紹台印關係的發展外，也強調印度與台灣共享民主、自由、人權等許多共同價值，台灣的「南向政策」與印度的「東進政策」（Act East）正好契合，加上印度在總理莫迪帶領下，經濟快速成長，成為全球經濟最具潛力的國家，因此學生們現在到印度來正是好時機。

田中光指出，在世紀轉換之際，印度、印尼、馬來西亞、菲律賓等都發展快速，所有的國家都在比實力、比關係、比連結，過去台印之間彼此了解不足，鼓勵參加這次活動的年輕學子們好好把握這次機會，盡可能了解印度，成為台印間搭橋的種子。

校長庫瑪除感謝台灣政府持續與金德爾全球大學合作，讓金德爾的台灣教育中心引領印度華語教學發展外，也期盼參加這次活動的台灣學生能多了解印度，為雙邊關係建立長久的未來。

這次參加活動的學生中，多數人對發展中的印度經濟及文化感到興趣，因而首次來到印度，但也有第4度來到印度的文藻大學學生楊雅雯，希望藉此活動深入研究印度的經濟與教育。1060116

(中央社)