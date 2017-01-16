中市府結合寺廟 推廣中台灣元宵燈會
台中市政府自民國97年起，每年與寺廟合作推廣中台灣元宵燈會，獲得寺廟熱情參與並贊助活動經費，使燈會圓滿順利。為感謝其熱心公益，市府每年提供300個造型提燈做為回饋，長久以來，雙方在燈會合作上很順利。民政局表示，透過結合在地信仰中心，可鼓勵更多信眾參與，除行銷台中觀光發展，也讓民眾更認識在地宗教團體。
針對部分市議員關切市府今年度元宵燈會向寺廟募款情形！民政局表示，為邀請台中市寺廟共襄盛舉中台灣元宵燈會，以登記有案的宗教團體為主要邀請對象，採自由意願參加。觀光旅遊局也在會中說明元宵燈會相關設計概念及呈現樣式，將相關資訊確實傳達，以利宗教團體決定是否參加。
民政局強調，內政部103年至104年辦理寺廟換證作業，市府配合辦理台中市寺廟換證，台中市1001家寺廟，已完成換證達830家。尚未換證寺廟多為廟務組織未正常運作，民政局將持續協助輔導，只要資料齊全，隨時可以申請換證，與是否贊助元宵燈會無關。
至於許多未登記寺廟，民政局指出，大多為座落土地、建物未符合規定或無法取得所有權，除於每年具辦寺廟負責人講習，將寺廟相關登記或土地變更流程規定向寺廟人員解說外，今年更將講授對象擴展至未登記立案的宗教場所，使其了解相關法令及登記規定，鼓勵並協助其合法化。
民政局也感謝各宗教團體，多年來對於籌辦燈會的鼎力支持與熱情參與，宗教團體為民間重要力量之一，透過雙方互惠合作，讓燈會更有聲有色、熱鬧非凡。
(中時)
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