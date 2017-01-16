三星少主遭聲請羈押 樂天SK風聲鶴唳

南韓親信門獨立檢察組，今天以涉嫌行賄、侵吞與偽證為由，申請逮捕三星副會長李在鎔，對樂天與SK集團的調查也將加速，南韓大財團因親信門醜聞而風聲鶴唳。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，若首爾中央地方法院於18日逮捕李在鎔，針對涉嫌受賄的總統朴槿惠和SK、樂天等其他企業集團的調查也將加速。

南韓獨檢組申請逮捕李在鎔，震撼各界，雖然三星對南韓經濟具有舉足輕重影響力，但獨檢組強調，伸張正義更重要。

獨檢組認為，本案無法排除朴槿惠的角色，因為朴槿惠於2014年9月單獨接見李在鎔時，曾促請三星擔任馬術協會主席企業；同時，在幫助促成三星合併案後，朴槿惠再度單獨接見李在鎔，當場斥責他贊助不力。

獨檢組懷疑朴槿惠對李在鎔採取的行動，主要是由40年閨蜜崔順實獻策，而朴槿惠也積極地協助崔順實以權斂財。

基於種種理由，一般推測，朴槿惠以涉賄犯罪嫌疑人身份被立案只是時間問題，從適用受賄罪意味著，有相當多線索表明朴、崔兩人在經濟上有著共同的利害關係。

報導指出，李在鎔涉嫌向崔順實方面提供440億韓元（約合新台幣11.8億元）的財物，作為朴槿惠政府動員公營「國民年金財團」支持促成三星物產與第一毛織合併案的代價，此項合併攸關李在鎔繼承經營權，而獨檢組認為，其中有部分財物是從公司侵吞而來。

根據調查，三星提供的440億韓元流向，分別是崔順實和女兒鄭尤拉在德國成立的公司220億韓元、崔順實為幕後實權者的Mir財團和K體育財團的204億韓元、崔順實外甥女張時好經營的韓國冬季體育精英中心16億韓元。

此外，李在鎔還涉嫌於去年12月在國會舉行的「朴槿惠政府親信弄權干政案國政調查特別委員會」聽證會上，作虛假陳述的偽證，李在鎔當時表示，贊助不求回報，不知道有崔順實這個人。1060116

(中央社)