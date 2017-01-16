交部傾向不建置NCAP 汽車專家：別再推諉

日前民眾在公共政策網路平台（join.gov.tw）提案「國產車上市前，強制公開撞擊測試結果，並比照國外將結果分級」，交通部今回應指出，法規並未要求車商公布測試結果，不過鼓勵車廠將撞擊結果簡化後自行公布。

不過，除了政府依法要求車輛上市前要經碰撞測試合格，美、歐、日、中國、澳洲、韓國、拉丁美洲及東協，還另外支持民間成立獨立機構，推動NCAP制度，另行以更嚴格標準，對已上市車輛做碰撞測試。

NCAP測試內容不僅撞擊速度更快、撞擊角度更全面，還會看是否配備主動性安全式設備（如防鎖死煞車系統 ）等，不同國家的NCAP制度，也會檢測行人碰撞防護、兒童安全座椅及翻滾預防（穩定性）等。

NCAP並會將測試結果簡化成易懂的5星評等後公開，供民眾購車參考。

但交通部指出，建置NCAP測試機構大致要花1.41億元，每測試一款車輛，NCAP就要自行購買4台車，完成所有測試平均要花2100萬元，以國內每年平均有10餘新款國產車，大致要花2億多元檢測費用，台灣車市規模較小，恐不敷成本，台灣應思考是否要先把資源投注在建置NCAP。

至於可否比照拉丁美洲、東協等，以區域合作推行NCAP，分攤測試成本，交通部指出，國內進口車配備還是有差異，就需要另外撞擊測試，即便區域合作，要特別為進口台灣的車款測試有困難。

不過，專業汽車網站《iscar!》執行副總編輯蔡至兼指出，交通不應再推諉。他指出，目前國內唯一可做車輛碰撞測試的ARTC（車輛研究測試中心 ）已建置相當成熟的碰撞實驗室，在此基礎上，即便要增添設備，成立NCAP成本不會過高。

蔡至兼說，政府推動NCAP一定會有壓力，因為測試結果一旦不好，可能影響車廠銷量、股價等，此事又牽涉到兩個部會，因為ARTC是經濟部成立的財團法人，交通部則業管車輛安全審驗，推動不會那麼容易。

但蔡至兼仍支持建制NCAP，他指出，國外甚至有車廠願意主動贊助NCAP。他強調，公開撞擊測試結果，才能讓民眾有更安全的購車選擇，也可以反過來促使車廠提升安全配備，追上國外車輛的安全配備水準。

(中時)