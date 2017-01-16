陸退將又嚷武統 學者：對川普執政很不安

針對共軍退將今天再提武力統一台灣，學者蔡明彥分析，這顯示北京當局對於川普執政很不安，擔心區域戰略環境出現變化，此舉對外可恫嚇美日、威脅台灣，對內可安撫大陸鷹派。

共軍退將、前中共南京軍區副司令王洪光今天在中共外圍官媒環球網撰文，聲稱大陸未來要武力統一台灣時，遼寧艦編隊將占據台灣東側300至500公里南北一線的陣位，「把台海戰場包圍在內，把西太平洋阻隔於外，100小時內可以武統台灣」。

專研中共軍事研究、國際戰略研究的國立中興大學國際政治研究所教授蔡明彥對此表示，共軍退將的武統台灣恫嚇論述，其實顯現出北京當局對於美國準總統川普執政後的不安心態。

他說，川普的執政團隊包括國安顧問、國防部長等官員都是資深退役將領，讓北京當局很擔心川普上台後，區域戰略環境是否出現重大變化，進而影響衝擊北京這幾年高舉「海洋強國」的戰略布局。

蔡明彥說，這些恫嚇言論不只想武嚇台灣，其實也是講給美國與日本聽。這種對美日的心理恫嚇，其實是「反介入與區域拒止」戰略的一環，以「放狠話」的方式，讓美日知道與解放軍對壘的「成本很高」。

蔡明彥認為，王洪光的說法顯然高估解放軍的能力，因為美國自第二次世界大戰以來主導控制東亞海洋安全，並透過環太平洋軍演，擁有很強的海洋動員能力。

他說，中共過去長期沒有經營海軍，海上作戰能力恐非如共軍退將所想像的如此強大。

蔡明彥因此認為，共軍退將的文章沒有客觀分析，而是一種對外心理恫嚇策略，對內則可以釋放解放軍鷹派的聲音，也有安撫作用。

1949年出生的王洪光，2005年底曾任南京軍區副司令員，2007年7月晉升為中將，2012年12月退役。他曾發表過許多爭議性言論，例如無視歷史事實，片面宣稱中共主導的敵後戰場才是抗日主戰場等。1060116

(中央社)