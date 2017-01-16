北市前政風處長：非離職 是正常輪調
前台北市政風處處長劉明武證實從北市府離職，他解釋，是正常職務輪調非離職，因做滿2任任期，且已跟市長柯文哲報告，柯文哲表達予以尊重，今天也已正式到行政院政風處報到。
劉明武為輔仁大學法律學系畢業，曾任最高法院檢察署政風室主任、行政院人事行政局政風室主任等職務。
劉明武晚間受訪時說，不是離職是正常輪調，因擔任北市政風處處長已6年，共2任，任期已到；且法務部廉政署署長賴哲雄9日也拜會過柯文哲，確定自己要在16日調職，並轉赴行政院政風處處長，柯文哲獲知後，表達予以尊重。
至於對柯文哲的看法，劉明武表示，不評論長官，因為自己是事務官，完全遵照柯文哲指示，不會有特別意見，柯文哲有自己的堅持理念和價值觀，身為事務官都會全力以赴。
劉明武說，目前職缺有副處長先代理，後續北市政風處處長位置，法務部近期內會調派，目前仍持續作業中。1060116
(中央社)
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