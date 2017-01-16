年金改革方案 林萬億2天內向立委報告

我要評比

年金改革國是會議將在21和22日登場，總統蔡英文將親自出席會議。年金改革委員會執行長、政務委員林萬億也將在這1、2天內向立法院黨團報告年改方案。

蔡總統今天主持執政決策協調會議，總統府發言人黃重諺會後轉述，今天會議首先由副總統陳建仁說明總統出訪期間年金國是會議籌辦進度。

黃重諺說，陳副總統向與會者提出有關近期與各年金相關團體與意見領袖溝通與意見交換情形；人事總長施能傑、教育部長潘文忠、勞動部長郭芳煜及林萬億今天也都與會參與討論。

蔡總統指示，請各部會積極準備接下來年金改革方案的社會溝通，務必讓社會各界正確且清楚了解年金改革的目標、方向及影響，避免不實的傳言造成不必要的爭議，影響年金改革的推動。

黃重諺說，蔡總統將親自出席本週末的年金改革國是會議，林萬億也將在這1、2天內向立法院黨團報告年改方案。

對於監督年金改革行動聯盟表示將號召3萬人包圍國是會議的會場，全國公務員協會理事長李來希表示，軍公教不得已不會上街；黃重諺說，年金改革目標，是希望改革後可以確保每一位國人都有安心且有品質的退休生活，國家有限資源可以公平照顧每位國人。

此外，立法院黨團總召柯建銘及幹事長吳秉叡在會中說明目前臨時會期間，國會正在審查的106年度中央政府總預算案相關審議進度與朝野協商情況。

蔡總統表示，總預算案攸關現在正在推動的各項政務與建設，請行政部門與立院黨團全力合作，儘速讓總預算案順利審查完畢。1060116

(中央社)