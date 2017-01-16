耗資逾10億人幣 珠海大劇院2017迎客
「一定要堅持原創性！」大陸各地持續興建大劇院之際，由大陸建築師陳可石設計「珠海大劇院」，以耗資10.8億元人民幣的規模，歷經8年興建後近日正式開幕。陳可石認為，劇院建築是世界建築界公認「建築之最難」，未來大陸各地的標誌性建築，應多由中國建築師自行設計，展現創造力。
能夠臨山聽海的珠海大劇院，與繁華市區僅一橋之隔，其佔地面積高達57680平方公尺，並設有大劇院與小劇院兩座表演場館，並呈現「雙貝」造型。據了解，陳可石提出的「日月貝」方案運用象徵主義的設計手法，以珠海盛產的日月貝作為建築設計構思主題，以名畫《維納斯的誕生》為設計靈感。
(旺報)
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