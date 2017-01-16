台灣虎航拓點 3/29首航台中-澳門

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台灣虎航今天宣布，開闢台中-澳門新航線，3月29日首航，首波促銷來回未稅，含機上餐及20公斤行李託運，只要新台幣2538元。

台灣虎航在2014年12月17日及18日，分別開航桃園-澳門及高雄-澳門，目前每週有30個航班往返台灣與澳門。

為提供中部旅客更便利的航網服務，台灣虎航3月29日將再開航台中-澳門，初期每天1班，屆時台灣虎航的澳門航線可滿足北、中、南三地的旅客需求。

台灣虎航慶祝首次自台中啟航，將推出二波促銷活動，首波從20日上午10時起至22日23時59分，推出來回未稅新台幣2538元起的優惠價格，票價含來回機上餐食及來回20公斤的行李託運。

第二波開航促銷將在2017年1月23日上午10時起至25日23時59分，推出單程未稅899元起的優惠價格。搭乘期間都是2017年3月29日至2017年10月28日。1060116

(中央社)