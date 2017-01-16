川普稱歐盟將續分裂 德部長籲自信以對

我要評比

美國總統當選人川普預言會有更多成員國退出歐洲聯盟，還批判北大西洋公約組織（NATO）「過時」，德國副總理兼經濟部長嘉布瑞爾今天回應表示，歐洲應要有「自信」地面對川普。

川普（Donald Trump）訂20日就職，嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）告訴德國「畫報」（Bild），「我認為，我們歐洲人不該在某種程度上陷入沮喪」。

嘉布瑞爾說：「我不願低估川普的話，特別是針對北約和歐盟的說法，但在這種情況下，多一些自信對我們有益。」

嘉布瑞爾今天還警告川普，勿對BMW、戴姆勒（Daimler）和福斯（Volkswagen）等汽車製造商進口車輛課徵懲罰性關稅。

嘉布瑞爾說，假如川普向德國汽車課徵35%關稅，「美國汽車業的發展將會惡化且更脆弱，價格也會隨之提高」。

川普接受英國「泰晤士報」（Times of London）和德國「畫報」訪問時，點名總部位於慕尼黑的豪華車製造商BMW，說BMW若持續按計劃在墨西哥興建車廠，而不是美國，就會面臨巨額關稅。

BMW發言人今天告訴法新社，墨西哥聖路易波多西（San Luis Potosi）車廠的興建工程將「按計畫持續進行，料將於2019年完工」。（譯者：中央社劉文瑜）1060116

(中央社)