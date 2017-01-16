為追愛辭去公務員工作 山東女博士慘遭騙色
在大陸山東濟南一大學任教的張女士在網路上認識了一個呂姓男子，她本以為找到了自己的歸宿，但後來才知道這名男子已有家室。期間，兩人共開房間六次。
為了追求愛情，擁有博士學位的張女還辭去天津的公務員工作。她說，2012年9月，她考取了濟南一所重點大學的博士，邊上班邊讀博士班。
齊魯網報導，張女士與呂男交往以來，呂男都聲稱單身，並指自己是想跟張女談戀愛才認識她的。呂男在山東高速服務區管理公司任職。
張女士說，呂男原本承諾，等她畢業後就談婚論嫁。但到了她博士班畢業時，呂男卻像變了個人似的，不接電話。她在去年12月分接到一名自稱是呂男妻子的女子的電話，才知道上當受騙。
張女士說，已經將此情況反映給呂男的工作單位，希望單位可以嚴肅處理呂男，不要讓他繼續在社會上害人。同時，張女士也向紀委進行了舉報。目前，呂男所在的單位對此事沒有回應。
(旺報)
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