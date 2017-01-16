爭高雄市長大位 謝系趙天麟搶沾陳菊光

綠委趙天麟推出與高雄市長陳菊的聯名春聯，對於市長初選，趙表示已向高雄市長陳菊報告，並獲得陳菊鼓勵，外界認為尊菊意味濃厚。(郭建伸攝)

距離2018地方選舉還有一年多的時間，但民進黨有意角逐高雄市長的人選，彼此間的角力已十分明顯。隸屬謝系的趙天麟，春節選擇與高雄市長陳菊推出聯名春聯，坦言「要沾花媽的光」，他也當面向陳菊表達投入黨內初選的意願。

目前有意角逐高雄市長的人選，除了趙天麟，還有菊系的劉世芳、英派的立委陳其邁、同屬謝系的立委管碧玲、以及較無派系色彩的林岱樺。其中劉世芳曾擔任高雄市副市長，也常與陳菊共同出席公開場合，被視為陳菊的接班人。

根據鏡週刊報導，有消息指出，若劉世芳在六個月內聲勢拉不起來，陳菊將轉而支持趙天麟。對此，趙天麟表示，未曾聽過該消息，但他今日推出與陳菊的聯名春聯，並透露近一個月曾與陳菊見面，表達有意參加高雄市長選舉的黨內初選，爭取陳菊支持的動作十分明顯。

至於推出聯名春聯，趙天麟坦言就是「要沾花媽的光」，因為陳菊春聯在高雄地區十分搶手，而當陳菊到選區發放紅包時，兩人自然就會合體。

為爭取代表民進黨參選高雄市長的位置，有意者紛紛開始有所動作，年初陳其邁在街頭設立看板，劉世芳則是辦桌宴客，趙天麟則以「42公里全馬」做譬喻，強調配速至關重要，並表示「我相信我會是那個優雅通過終點線的冠軍。」

(中時電子報)