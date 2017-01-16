突尼西亞大雪 上千車輛被困路上

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突尼西亞總理查希德辦公室今天說，該國西北部最近降下大雪，約上千車輛因積雪困在路上動彈不得。

法新社報導，總理查希德（Youssef Chahed）表示，包括強杜巴省（Jendouba）主要高速公路在內的道路，昨晚都因積雪而無法通行。

突尼西亞政府在學校和體育中心成立10處緊急庇護所，並警告公眾除非絕對必要，否則不要出行。

突尼西亞民營電台「Mosaique FM」表示，對於困在「大堵車」中的民眾，當局提供了食物和毛毯。

強杜巴省長賽伯（Akram Sebri ）說：「儲存了數量可觀的食物和汽油，『以備不時之需』。」

這個北非國家高原地區冬季時並非不會下雪，但是突尼西亞上週遭到來自歐洲特別嚴重的暴風雪侵襲。（譯者：中央社周慧盈）1060116

(中央社)