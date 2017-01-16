涉刑求犯嫌致死 四川3警察被刑拘

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四川省巴中市通江縣公安局廣納鎮派出所警察郭佳欣、協警趙雙江、杜勇在辦理龍姓嫌疑人涉嫌猥褻幼女一案中，涉嫌刑訊逼供立案偵查，導致犯嫌死亡。檢察機關日前已對三人採取刑事拘留。

中國新聞網報導，這起案件發生在去年10月6日，通江縣廣納鎮李姓居民報警稱，52歲的龍姓男子對兩名小女孩猥褻。廣納派出所警察迅速到達案發現場，將龍嫌傳喚到派出所。在對其詢問過程中，龍嫌於同年10月7日淩晨2時30分突然昏厥，不省人事，送醫不治。

四川巴中檢察機關今年1月16日說，通江縣人民檢察院於今年1月10日決定，依法對3名警察立案偵查，案件偵查工作正在進行中。

(旺報)