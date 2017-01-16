陸春運前3天 發送旅客逾2.1億
中國大陸交通運輸部今天表示，13至15日春運展開3天，全大陸鐵路、道路、水路、民航共發送旅客2億1000萬餘人次。
其中，鐵路、道路、水路、民航分別發送旅客2646.3萬人次、1億7691萬人次、237.59萬人次、425.22萬人次。
新華社報導，15日是大陸春運第3天，全大陸鐵路、道路、水路、民航共發送旅客7057.7萬人次，比2016年同期成長3.13%。
其中，鐵路發送旅客868.1萬人次，成長22.8%；道路發送旅客5960萬人次，成長0.39%；水路發送旅客87.2萬人次，成長14.98%；民航發送旅客142.42萬人次，成長15.04%。
14日春運第2天，大陸鐵路、道路、水路、民航共發送旅客7039.8萬人次，比去年同期成長4.08%；而在13日，春運首日，全國鐵路、道路、水路、民航共發送旅客6902.6萬人次，比2016年同期成長3.44%。
大陸2017年春運1月13日開始，2月21日結束，共40天。大陸國家發展和改革委員會初步預測，大陸2017年春運旅客發送量將達到29.78億人次，比去年成長2.2%。1060116
(中央社)
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