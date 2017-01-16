搶票快500倍 五月天演唱會黃牛狂削200萬
去年五月天演唱會一票難求，粉絲怨聲載道，售票公司察覺每次開賣，都會網路流量異常，甚至當機，懷疑有駭客入侵，向刑事局偵查第九大隊報案。警方抽絲剝繭逮捕諶、林姓電腦工程師與黃牛等7嫌，他們光1場五月天演唱會，他們就賺了200萬。
警方表示，光是諶嫌等人，近1年來黃牛票獲利就達上千萬，但因僅涉犯妨害電腦使用、偽造文書罪嫌，檢方複訊均交保。資安專長的員警說，只要網路售票，一定有漏洞可鑽；業者也坦言防不慎防，道高一尺、魔高一丈，只能持續加強資安戒備。
警方調查，有資工背景的諶、林姓電腦工程師，互不認識，但憑藉專業知識，加上深知熱門演唱會黃牛票，每張動輒破萬，有利可圖。他們先研究售票網路安全漏洞，駭進系統，研發類似「增加點擊數」的搶票程式，每次都能比一般人多500倍速度、機率搶到票。
2人各自和蘇、吳姓等演唱會黃牛集團合作，包括五月天、張學友、蔡依林等人的演唱會門票開賣時，2人利用各自研發的搶票程式，在電腦前，輸入帳號後，再按下「確認」鍵，不需其他步驟，就能迅速搶到票，且位置還多在昂貴的搖滾區前排，之後取得門票序號，供黃牛繳錢取票。
蘇、吳姓等黃牛拿到門票後，在臉書、掏寶網等演唱會轉讓門票平台兜售，以高於市價3、5成甚至更高的價格販售，事後工程師與黃牛按6比4拆帳。
去年11月，某售票系統接獲大批民眾抱怨根本買不到票，業者工程師發現門票開賣時，內部網路流量異常，甚至當機，懷疑遭駭客入侵搶票，向警方報案，揪出這個搶票集團。
(中時)
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