全球8大富人握有全球半數人口財富

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國際扶貧發展機構樂施會（Oxfam）周一表示，全球8大富人的財富總和，與金字塔底層的36億人口財富總和相當，可見貧富不均的問題依舊嚴重。

樂施會根據去年3月發表的富比士全球富人榜表示，這8大富豪清一色是男性，除了個人淨值750億美元的比爾蓋茲之外，還包括西班牙服飾零售集團Inditex創辦人奧蒂嘉（Amancio Ortega）、股神巴菲特（Warren Buffett）、墨西哥電信大亨史林（Carlos Slim），以及亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）等科技業領袖。

(工商)