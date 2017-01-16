詐騙集團窩豪宅吹暖氣 警方吹冷風感冒攻堅逮人
曾遠赴海外組詐騙話務機房的男子賴炬彰，擔心最近抓得緊，怕被送到大陸審判，「鯊魚返鄉」回台招募心血。刑事局獲報，上周至彰化某透天豪宅監控，攻堅逮捕賴等12嫌；警方發現屋內全天開暖氣空調，讓忍著寒風埋伏，因而感冒的員警恨得牙癢癢，訊後依詐欺罪送辦。
警方表示，35歲賴炬彰，綽號「阿月」，近5年頻繁出入印尼、柬埔寨、菲律賓等國，最遠曾至肯亞，他坦承到國外從事電信詐騙。近年因大陸與各國嚴打詐騙集團，多起被遣返至大陸關押受審的案例，讓他嚇得萌生退意。他和主嫌商議，返台在農曆年前大撈一筆，打算就此收手不幹。
賴自去年10月起，在中部招募20多歲、沒前科的年輕男女，起初在台中設機房，最近流動至彰化。他們租用3層樓透天厝豪宅，含庭院占地約500坪，窗戶與陽台都用棉被遮掩，避免被察覺；但因年紀輕，又鮮少出門，附近居民覺得都是生面孔，懷疑從事犯罪而報警。
專案小組連月來至豪宅附近埋伏監控，上周因屋內傳出電話鈴聲與疑似假檢警訓斥被害人聲音，確認屋內從事詐騙，一舉攻堅搜索，逮捕賴等12人，成員均為年輕男女，只有另名41歲男子賴景騰較年長，警方查出他海外行騙經驗豐富，是該機房「教官」，指導新進人員詐騙話術。
警方根據查扣的話務資料，研判至少200名大陸民眾受害，獲利約新台幣2500萬；全案移送台中地檢署，並向上溯源擴大偵辦。
(中時)
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