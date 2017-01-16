國光劇團不能說的秘密 大爆三男女秘聞
國光劇團今年春季公演推出「不能說的秘密」，三齣京劇「孟麗君」、「春草闖堂」、「新寶蓮燈」，爆料三對男女的三件秘聞。
國光劇團2017年開春推出三齣京劇，共稱為「不能說的秘密」，原因是「孟麗君」、「春草闖堂」、「新寶蓮燈」這三齣劇情和秘密有關。
「孟麗君」的秘密是「當朝宰相女扮男裝」，在各個地方戲曲劇種皆傳演不歇，也是郭小莊「雅音小集」的經典代表作之一，1986年首演就由國光藝術總監王安祈編劇，睽違30年，王安祈重新修編，並邀請京胡名家李門、李超兄弟重新編腔譜曲，將再次擦亮這齣精彩好戲的舞台光彩。
「孟麗君」由嗓音寬亮的青年旦角黃詩雅主演，戲中女扮男裝必須改扮小生，發揮空間很大，也挑戰表演功力。
「春草闖堂」的秘密是「小丫鬟春草撮合小姐姻緣，一路瞞天過海弄假成真」，是編劇名家范鈞宏、花旦名角劉長瑜的經典代表作，全劇節奏明快、結構緊湊、層層高疊、笑哏十足，是當代戲曲少見的喜劇經典。
「新寶蓮燈」的秘密是「仙凡私戀，竟還未婚生子」。故事敘述州官劉彥昌與三聖母仙凡相戀，生子沉香，劈山救母，許多劇種皆傳演不歇，京劇全本「新寶蓮燈」以大陸名家李維康、耿其昌伉儷重新改編、整理演出的版本最為膾炙人口，國光即根據此版本演出。
「孟麗君」3月10日、「春草闖堂」3月11日、「新寶蓮燈」3月12日，在台北城市舞台演出。1060116
(中央社)
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