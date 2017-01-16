談2016大選 吳敦義：我選只能選正的
前副總統吳敦義今天受訪時指出，他曾向前國民黨主席朱立倫建議，正、副總統候選人要找一個挺馬、一個反馬，「我不能選，如果我選一定只能選正的」，會減少黨主席的靈活性。
吳敦義傍晚接受廣播專訪時，被問到為什麼去年國民黨主席補選沒有投入、2015年總統選舉也沒有投入，今年卻出來選黨主席，過去國民黨到底出了什麼問題，現在會面臨如此困境？
吳敦義表示，國民黨執政8年最大貢獻就是「九二共識、一中各表」，不過前總統馬英九到了第二任期，因為太過求全，產生油電雙漲、實施證所稅，刪年終慰問金，最嚴重就是「馬王之爭」，之後太陽花學運，幾乎是難以收拾。
吳敦義更談到，朱立倫擔任在馬英九辭職後出任黨主席，他建議朱立倫，正副總統提名上，要找一個挺馬的、一個反馬的，兩股力量都要有，讓彼此互相支撐，但「你不必試探我，馬榮我榮，馬枯我枯，不必考慮我」。
吳敦義表示，他講得很明白，他是馬英九的副總統，不可能選要選，「我如果要選只能選正的，但就失掉了黨主席靈活運用的空間」。不過，後來的形勢演變也是始料未及。1060116
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。