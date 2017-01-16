談2016大選 吳敦義：我選只能選正的

前副總統吳敦義今天受訪時指出，他曾向前國民黨主席朱立倫建議，正、副總統候選人要找一個挺馬、一個反馬，「我不能選，如果我選一定只能選正的」，會減少黨主席的靈活性。

吳敦義傍晚接受廣播專訪時，被問到為什麼去年國民黨主席補選沒有投入、2015年總統選舉也沒有投入，今年卻出來選黨主席，過去國民黨到底出了什麼問題，現在會面臨如此困境？

吳敦義表示，國民黨執政8年最大貢獻就是「九二共識、一中各表」，不過前總統馬英九到了第二任期，因為太過求全，產生油電雙漲、實施證所稅，刪年終慰問金，最嚴重就是「馬王之爭」，之後太陽花學運，幾乎是難以收拾。

吳敦義更談到，朱立倫擔任在馬英九辭職後出任黨主席，他建議朱立倫，正副總統提名上，要找一個挺馬的、一個反馬的，兩股力量都要有，讓彼此互相支撐，但「你不必試探我，馬榮我榮，馬枯我枯，不必考慮我」。

吳敦義表示，他講得很明白，他是馬英九的副總統，不可能選要選，「我如果要選只能選正的，但就失掉了黨主席靈活運用的空間」。不過，後來的形勢演變也是始料未及。1060116

(中央社)